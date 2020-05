Foot - OM

OM - Polémique : Le LOSC agacé par l'attitude de l'OM avec Galtier ?

Publié le 16 mai 2020 à 18h45 par H.G.

Alors que l’avenir d’André Villas-Boas s’écrit en pointillés, l’OM aurait fait de Christophe Galtier sa priorité pour le remplacer. Une situation qui déplairait grandement au LOSC, l’actuel club du technicien français.

Après seulement une saison au poste d’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas pourrait déjà plier bagage dans les prochaines semaines. Proche d’Andoni Zubizarreta qui a officiellement quitté les Phocéens cette semaine, l’ancien technicien du FC Porto et de Tottenham pourrait à son tour prendre la décision de s’en aller, mécontent de la gestion financière de Jacques-Henri Eyraud à l’approche d’un mercato estival au cours duquel il aimerait que l’effectif soit grandement renforcé. Par conséquent, en prévision d’un éventuel départ du Portugais, l’OM a d’ores et déjà commencé à travailler sur sa succession et a pris contact avec Christophe Galtier dans cette optique, comme vous l’a révélé le10sport.com en exclusivité ce vendredi. Une approche qui ne serait pas du goût du LOSC, qui apprécierait peu de voir son entraîneur sous contrat jusqu’en 2021 être sondé de la sorte.

Gerard Lopez serait très remonté contre Jacques-Henri Eyraud !

C’est ce que nous apprend le journaliste Manu Lonjon sur son compte Twitter ce samedi. D’après ses informations, Gerard Lopez, le propriétaire de Lille, serait très remonté face à cette situation, et notamment par rapport aux déclarations de Jacques-Henri Eyraud au sujet du projet lillois. Le fait que l’OM ait approché Christophe Galtier dernièrement ne serait également pas du goût de l’homme d’affaire de 48 ans. Reste à savoir si ces tensions pourraient conduire à mettre un terme à l’hypothèse de voir l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne débarquer du côté de Marseille la saison prochaine si jamais André Villas-Boas vient bien à s’en aller prochainement.