Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce joueur de Villas-Boas va devoir faire un sacrifice !

Publié le 10 mai 2020 à 0h00 par Th.B.

Alors qu’une prolongation de contrat pourrait se profiler pour Yohann Pelé, elle ne verra pas le jour sous n’importe quelle condition.

Cet été, l’OM pourrait être contraint de faire le grand ménage. En effet, bien que le club ait décroché son billet pour la prochaine campagne de Ligue des champions, les finances du club sont au plus mal. Compte tenu de la situation actuelle due au Covid-19, le 10 Sport vous révélait que les 214,4M€ de déficit de l’OM, pourraient grimper à la somme pharaonique de 312M€ dans le pire des cas. Ainsi, les hauts représentants du club marseillais devront trouver des solutions et la vente de certains joueurs, comme Morgan Sanson et Boubacar Kamara pourraient prendre forme. Mais qu’en est-il des prolongations ? Outre le dossier Florian Thauvin qui est devenue la priorité de l’OM, toujours selon nos informations exclusives, un tout autre profil de joueur serait susceptible de prolonger son contrat.

Une prolongation de Pelé si concession financière il y a ?