Foot - OM

PSG/OM : Barton en rajoute une couche sur le nez d'Ibrahimovic !

Publié le 17 mai 2020 à 13h58 par A.D. mis à jour le 17 mai 2020 à 14h02

Lors d'un Classique entre le PSG et l'OM durant la saison 2012-2013, Joey Barton et Zlatan Ibrahimovic ont eu un accrochage. L'ancien Marseillais est revenu sur sa moquerie à propos du nez du Suédois.