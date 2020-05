Foot - OM

OM - Malaise : Eyraud passe à l'action pour calmer la colère des supporters

Publié le 27 mai 2020 à 22h30 par B.C.

Alors que le climat est tendu entre la direction et les supporters de l'OM, Jacques-Henri Eyraud a rencontré ce mercredi soir les leaders des associations afin de faire le point sur la situation actuelle du club.

Alors qu'il était déjà dans le collimateur des supporters de l'OM, Jacques-Henri Eyraud n'a pas arrangé son cas ces dernières semaines. En effet, les tensions se sont ravivées dernièrement avec le départ d'Andoni Zubizarreta, qui aurait pu entraîner celui d'André Villas-Boas, très apprécié par les fans du club phocéen. Finalement, le Portugais a confirmé qu'il resterait à son poste la saison prochaine, mais il faudra dénicher un successeur à Zubizarreta. Jacques-Henri Eyraud veut désormais apporter du sang neuf dans l'organigramme de l'OM et recherche actuellement un directeur général du football et du business, également appelés Head of Football et Head of Business . Le président marseillais a d'ailleurs communiqué sur le sujet dimanche à travers une longue tribune sur LinkedIn qui n'a pas vraiment été du goût du public du Vélodrome. Plusieurs groupes de supporters se sont en effet unis dans un communiqué publiée lundi pour fustiger les dirigeants « qui ne cessent d'accumuler les erreurs » selon leurs dires, et réclamer leur départ.

Eyraud a rencontré les responsables des associations de supporters