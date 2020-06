Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste à 0€ totalement relancée ?

Publié le 3 juin 2020 à 14h45 par La rédaction

Ciblé par l'OM, le jeune milieu de Newcastle Matthew Longstaff n’a toujours pas prolongé alors que son contrat expire le 30 juin prochain. L’Udinese serait le seul club à avoir proposé une offre au joueur.

L’Olympique de Marseille devra faire avec très peu de moyens pour le prochain mercato. L’occasion pour les Marseillais de privilégier les prêts ou le recrutement de joueurs en fin de contrat. Justement, un jeune joueur dans ce dernier cas avait été ciblé il y a quelques semaines par le club phocéen : le jeune milieu défensif Matthew Longstaff (20 ans) de Newcastle United terminera son bail avec le club anglais le 30 juin prochain. Pour l’attirer sur la Canebière, l’OM devrait uniquement payer les frais de formation au club anglais. Un joli coup que pourrait réaliser l’écurie marseillaise d’autant que le jeune anglais possède actuellement un salaire inférieur à 5 000€ par mois. L’occasion pour un club en difficulté financière d’alléger sa masse salariale.

Longstaff finalement vers Udinese ?