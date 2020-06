Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une annonce fracassante dans le dossier Alex Telles ?

Publié le 3 juin 2020 à 13h45 par T.M.

Alors que Leonardo cherche actuellement à faire venir Alex Telles, la crise provoquée par la coronavirus pourrait bien avoir chamboulé les plans du directeur sportif du PSG.

Pour Layvin Kurzawa, la fin de l’aventure au PSG approche. Arrivant au terme de son contrat, le Français ne devrait pas prolonger. D’ailleurs, Leonardo se serait déjà mis en quête de son successeur dans la couloir gauche. Et ces derniers jours, un nom est particulièrement : Alex Telles. Aujourd’hui au FC Porto, le Brésilien pourrait rapidement débarquer au PSG, mais comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, il n’a aucun accord pour le moment entre les deux clubs. D’ailleurs, toujours selon nos informations, Leonardo doit également se méfier de Chelsea, aussi très intéressé par Telles. Ce dernier est donc encore loin de devenir la deuxième recrue estivale des Parisiens, après Mauro Icardi, bien que ce dossier aurait déjà pu être acté…

« Un de nos joueurs était sur le point de rejoindre le championnat de France »