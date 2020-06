Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet ancien du PSG qui milite... pour le rachat de l'OM !

Publié le 7 juin 2020 à 22h00 par La rédaction

Nicolas Anelka estime que l’Olympique de Marseille doit être racheté pour concurrencer le PSG en Ligue 1, et ainsi permettre aux Parisiens de progresser sur la scène européenne.

La rumeur sur le rachat de l’Olympique de Marseille a beaucoup circulé ces dernières semaines. Et le nom le plus associé au club marseillais concernant une éventuelle reprise est celui de l’homme s’affaires saoudien Al-Walid bin Talal. L’actuel propriétaire de l’Olympique de Marseille Frank McCourt aurait décidé de vendre son club, qui présente de lourds déficits financiers sur les trois dernières saisons. L’investisseur américain pourrait ainsi céder l’OM contre un chèque d’au moins 250M€. Il est clair que l’investisseur saoudien pourrait réinjecter de l’argent au club et ainsi permettre à l’Olympique de Marseille d’attirer des joueurs de renom, avec en plus l’argument de la participation à la prochaine Ligue des Champions. Et de cette manière, l’OM pourrait peut-être enfin concurrencer sérieusement le Paris Saint-Germain dans un championnat devenu facile pour les Parisiens.

« J’espère que Marseille sera racheté »