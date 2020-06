Foot - OM

OM : Salaire, crédit... Dugarry dégomme Payet !

Publié le 1 juin 2020 à 22h25 par B.C.

Alors que Dimitri Payet a justifié son refus de baisser son salaire par des « crédits importants à honorer », Christophe Dugarry est sorti de ses gonds en évoquant la déclaration du milieu de l'OM.