Mercato - PSG : Leonardo a fait une annonce tonitruante à Thiago Silva !

Publié le 8 juin 2020 à 20h45 par J.-G.D.

En fin de contrat avec le PSG d’ici le 30 juin, Thiago Silva devrait, selon toute vraisemblance, quitter le club de la capitale.

Son avenir alimente les rumeurs depuis plusieurs semaines. Comme dévoilé par le10sport.com en exclusivité, dès le 6 mai, le PSG imaginait une éventuelle prolongation pour Thiago Silva, libre le 30 juin. Malgré les deux parties ne parviennent pas à se mettre d’accord au sujet de ce nouveau bail. L’international brésilien n’imaginerait pas un effort financier, en baissant son salaire, afin de continuer l’aventure à Paris. Le Milan AC, ancien club de Thiago Silva, et Everton seraient donc attentifs à sa situation. Un futur plus qu'incertain pour le défenseur du PSG (35 ans), et Leonardo aurait définitivement tranché.

Leonardo aurait scellé l'avenir de Thiago Silva