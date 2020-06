Foot - Mercato - PSG

Mercato : Mission impossible pour le Real Madrid et le PSG avec Camavinga ?

Publié le 8 juin 2020 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 8 juin 2020 à 20h32

Priorité du Real Madrid, Eduardo Camavinga figure également sur la short-list du PSG, mais il ne sera pas facile de convaincre le Stade Rennais, puisque la figure Pinault serait personnellement impliquée dans ce dossier.

Grande révélation de cette saison de Ligue 1, Eduardo Camavinga risque à nouveau de faire parler de lui dans les prochaines semaines, mais pas pour ses prouesses sportives cette fois-ci. En effet, le milieu de 17 ans s'apprête à vivre son premier « vrai » mercato estival, lui qui avait signé un nouveau bail avec le Stade Rennais en août dernier, neuf mois seulement après son premier contrat professionnel. Et il y a du beau monde positionné sur lui cet été.

Le Real Madrid déterminé pour Camavinga

Ces derniers mois, plusieurs clubs ont été annoncés sur les traces de la pépite française, à l'image du Borussia Dortmund, du FC Barcelone ou encore de la Juventus, mais c'est bien le Real Madrid qui apparaît comme le plus déterminé dans ce dossier. Zinedine Zidane souhaite en effet rajeunir l'entrejeu madrilène et vise ainsi le milieu de 17 ans. Une piste qui ferait l'unanimité au sein du Real Madrid, à la différence de Paul Pogba par exemple. Florentino Pérez estimerait que Camavinga est promis à un grand avenir et qu'il pourrait rapidement amortir ce transfert. « C’est la future star au milieu de terrain en Europe. On le veut pour le garder dix ans au club », confiait ainsi un proche du club à RMC . D'après nos dernières révélations, le Real Madrid a justement décidé de passer la seconde en formulant une offre au Stade Rennais (50M€ + 10M€) pour Camavinga, mais le club de Zinedine Zidane pourrait rapidement être à la lutte avec le PSG.

Le PSG à l'affût, mais Rennes pourrait en décider autrement