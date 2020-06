Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette recrue estivale met les choses au clair sur son arrivée !

Publié le 8 juin 2020 à 19h45 par Th.B.

Arrivé de Manchester United l’été dernier libre de tout contrat, Ander Herrera n’est pas venu au PSG pour signer un contrat très lucratif. L’Espagnol a révélé les raisons de son départ des Red Devils.

Avec Pablo Sarabia, l’arrivée d’Ander Herrera était le premier coup de Leonardo sur le marché estival de 2019. Contrairement à Sarabia qui a débarqué en provenance du FC Séville contre la somme de 18M€, son ancienne clause libératoire, Herrera est arrivé libre de tout contrat. En effet, Manchester United n’était pas parvenu à se mettre d’accord avec le clan Herrera pour prolonger son bail qui courait jusqu’en juin 2019. Et ce départ n’aurait pas été engendré par une offre salariale du PSG qui ne pouvait pas se refuser, mais uniquement par la proposition tardive de Manchester United.

« Manchester a attendu qu'il me reste cinq ou six mois à mon contrat… »