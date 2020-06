Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle doit être la priorité de Leonardo actuellement ?

Publié le 9 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

Leonardo est actuellement sur tous les fronts pour préparer le PSG version 2020-2021, mais selon vous, que doit être la priorité de l'Italo-brésilien ?

Certains imaginaient déjà un mercato estival très calme du côté du PSG, du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus, mais le club de la capitale semble vouloir apporter de gros changements au sein de son effectif. Tout d'abord, Leonardo a déjà bouclé le recrutement de Mauro Icardi pour 50M€ (hors bonus), un gros coup de la part de l'Italo-brésilien qui avait pourtant négocié l'option d'achat de l'Argentin à environ 70M€ l'an dernier. Désormais, Leonardo a l'intention de passer la seconde dans d'autres dossiers.

Quelle priorité pour Leonardo

Et il y a beaucoup de cas à gérer au PSG. Tout d'abord, plusieurs joueurs importants verront leur contrat prendre fin cet été. Si Thiago Silva devrait quitter définitivement le club parisien cet été, qu'en sera-t-il pour Edinson Cavani, Thomas Meunier ou encore Layvin Kurzawa ? Chez les titis, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, deux des joueurs les plus prometteurs du centre de formation, n'ont toujours pas signé pro malgré les nombreuses tentatives de Leonardo. En parallèle, ce dernier tente de récupérer plusieurs joueurs pour renforcer le groupe et pallier certains départs. Selon nos informations, Sergej Milinkovic-Savic, Ismaël Bennacer ou encore Alex Telles font partie de ses priorités. De son côté, Eduardo Camavinga plaît également au PSG comme vous l'a expliqué le 10 Sport. Enfin, la situation de Kylian Mbappé et Neymar continue de faire parler. Selon la presse espagnole, le PSG souhaiterait prolonger le premier, courtisé de longue date par le Real Madrid, tandis que le second espérerait toujours retourner au FC Barcelone. Les deux stars du PSG verront leur contrat prendre fin en 2022, il est peut-être temps d'en prolonger l'une d’elle. Reste également à savoir avec quel entraîneur le club de la capitale entamera la prochaine saison, puisque comme nous vous le révélions, Leonardo n'abandonne pas l'espoir de se séparer de Thomas Tuchel pour nommer à son poste Massimiliano Allegri. Un été chargé attend le directeur sportif parisien...



Mais selon vous, quelle doit être la priorité de Leonardo actuellement ? A vos votes !