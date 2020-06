Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva affiche une grosse volonté pour son avenir !

Publié le 9 juin 2020 à 19h15 par Th.B.

Alors que Leonardo lui aurait fait part de la décision de la direction de ne pas prolonger son contrat, Thiago Silva ne compterait pas quitter le football européen après son expérience au PSG.

Au cours de ses huit saisons passées au PSG, Thiago Silva a remporté 21 titres avec le club parisien. Ce qui fait qu’il a raflé plus de la moitié des trophées du PSG dans l’intégralité de son histoire. Une statistique folle, alors que son aventure parisienne touche à sa fin. En effet, son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain, et d’après L’Équipe , Leonardo lui aurait assuré ces derniers jours que son engagement ne sera pas prolongé. Alors qu’il pourrait voir son aventure rallongée de deux mois pour aller au bout de la saison, Thiago Silva devra aller voir ailleurs en août. Et le Brésilien aurait une idée bien précise pour son avenir.

Thiago Silva a les yeux rivés sur le Mondial au Qatar et veut continuer à jouer en Europe !