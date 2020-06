Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Ancelotti dégaine pour Thiago Silva !

Publié le 9 juin 2020 à 16h15 par Alexis Bernard

Après avoir abandonné l’idée de prolonger Thiago Silva, le PSG va laisser filer son défenseur et capitaine. Plusieurs pistes en Europe s’offrent déjà au Brésilien.

Thiago Silva et le PSG ont tenté de trouver un accord. Comme révélé en exclusivité le 15 avril par le10sport.com, Leonardo a changé son fusil d’épaule pour se tourner vers le clan du Brésilien et ouvrir des discussions pour lui permettre de rester. Si le projet initial était de recruter un gros poisson pour prendre sa succession, Paris a vite compris que l’investissement serait très important et que Thiago Silva pouvait clairement continuer. La condition imposée par le PSG était une baisse significative du salaire de son capitaine. Ce que ce dernier, avec ses représentants, ont refusé. Incapables de trouver un accord, les deux parties ont visiblement choisi d’en rester là. Et comme révélé par L’Équipe , Thiago Silva devrait quitter Paris à l’issue de la saison 2019-2020.

Un coup de fil d’Ancelotti