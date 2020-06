Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Miralem Pjanic, le vrai gros coup de Leonardo ?

Publié le 9 juin 2020 à 15h30 par La rédaction

En recrutant Miralem Pjanic de la Juventus cet été, Leonardo pourrait frapper un très gros coup sur le mercato.

Après Mauro Icardi, la priorité de Leonardo est de recruter un milieu de terrain. Comme souvent avec le directeur sportif du Paris Saint-Germain, plusieurs pistes mènent en Serie A. Nous vous avons révélé le 24 avril dernier, qu’un premier contact a été noué entre le PSG et l’entourage du milieu, qui connait bien la Ligue 1 pour l’avoir disputée avec le FC Metz et l’Olympique Lyonnais. Ce dossier s’est toutefois un peu calmé, du côté du PSG. Selon nos informations, Leonardo se concentre exclusivement sur Sergej Milinkovic-Savic, qui est sa grande priorité. De l’autre côté, Pjanic a été lié au FC Barcelone, où il pourrait être échangé avec Arthur. Tuttosport assure toutefois que Leonardo est toujours en course pour le milieu de la Juventus, puisque s’il a pris du retrait dans ce dossier, il n’a jamais vraiment lâché l’affaire.

Souffler Pjanic au Barça, le coup de l’été de Leonardo ?

En recrutant Miralem Pjanic cet été, Leonardo s’assurerait la présence d’un joueur de très grand talent et avec énormément d’expérience. Il a tout de même 30 ans, mais il fournit encore des prestations d'un niveau très élevé, même si ces derniers mois il a perdu sa place de titulaire à la Juventus, au profit de Rodrigo Bentancur. Son talent indéniable n’est pas le seul avantage, pour Leonardo. Avec le recrutement de Pjanic, le directeur sportif du Paris Saint-Germain pourrait porter un gros coup au FC Barcelone. En Catalogne, on semble en effet vouloir Pjanic à tout prix. Le joueur donnerait d’ailleurs sa préférence au Barça, mais les conditions proposées ne semblent pas convaincre la Juventus, pour le moment. D’ailleurs, Il Corriere dello Sport assure que les négociations interminables entre le Barça et la Juve pourraient finalement profiter au Paris Saint-Germain.

Verratti et Paredes en danger