Mercato - Barcelone : Un nouvel échec «à la Neymar» pour le Barça ?

Publié le 9 juin 2020 à 14h00 par A.C.

Après le long feuilleton Neymar de l’été dernier, le FC Barcelone commencerait à craindre une nouvelle désillusion avec Lautaro Martinez.

En Catalogne on ne parle quasiment que de lui. Grand chouchou de Lionel Messi, son coéquipier en sélection, Lautaro Martinez obsède le FC Barcelone. Sport et Mundo Deportivo ont ainsi entamé leur longue campagne, exactement comme ce qui s’est passé il y a tout juste un an, avec Neymar. Ce dernier, qui est toujours suivi par le Barça, avait fait des pieds et des mains pour quitter le Paris Saint-Germain pour la Catalogne... avant de finalement rester.

Après Neymar l’été dernier, le Barça pourrait être berné pour Lautaro Martinez