Mercato - PSG : Icardi n’est pas regretté en Italie !

Publié le 9 juin 2020 à 10h45 par A.C.

Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l’Inter, s’est exprimé au sujet de la vente de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain.

Leonardo a-t-il fait un bon coup, en achetant définitivement Mauro Icardi ? Si on regarde le prix, c’est indéniable. Dépenser 58M€, bonus inclus, pour un joueur de la trempe d’Icardi c’est un véritable coup de maitre. Pourtant, l’ancien de l’Inter a montré ses limites au Paris Saint-Germain, depuis le début de l’année 2020. Après des débuts tonitruants, Icardi a réalisé des prestations plus que passables en deuxième partie de saison et, surtout, aurait eu des frictions avec Thomas Tuchel lors du huitième de finale de Ligue des Champions opposant le PSG au Borussia Dortmund.

« Nous sommes satisfaits de l’accord trouvé avec le PSG »