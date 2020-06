Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait pris une grande décision avec James Rodriguez !

Publié le 9 juin 2020 à 11h00 par La rédaction

Acheté 75M€ en 2014 par le Real Madrid, James Rodriguez pourrait partir du club merengue cet été pour bien moins que ça... Zinédine Zidane serait en effet prêt à le brader pour réaliser d’autres opérations !

En vue de l’opération Kylian Mbappé prévue en 2021, le prochain mercato estival du Real Madrid ne devrait pas être très mouvementé. Toutefois, de nombreux médias s’accordent à dire que Zinédine Zidane compte bien revoir les contours de son effectif dans les prochaines années et aurait la ferme intention de donner un nouveau visage à son milieu de terrain. Entre la possible arrivée de Paul Pogba ou encore celle d’Eduardo Camavinga, l’entraîneur du Real Madrid souhaiterait faire de la place et il pourrait très vite se débarrasser d’un de ses indésirables...

Prêt à brader James Rodriguez ?