Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir d’André Villas-Boas serait déjà tracé !

Publié le 9 juin 2020 à 10h00 par T.M.

Après une longue période d’incertitude, André Villas-Boas a finalement fait le choix de rester la saison prochaine à l’OM. Toutefois, le départ de l’entraîneur portugais devraient bel et bien intervenir à l’issue de celle-ci.

Suite au départ d’Andoni Zubizarreta de l’OM, le doute s’était immédiatement installé autour de l’avenir d’André Villas-Boas. Après avoir mené le club phocéen en Ligue des Champions, le Portugais aurait très bien pu faire ses valises, ayant lié son sort à celui de l’Espagnol. Finalement, au terme d’un long feuilleton, la réponse est tombée : Villas-Boas sera toujours sur le banc marseillais la saison prochaine. De quoi soulager Jacques-Henri Eyraud, qui avait notamment essuyé le refus de son entraîneur de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2021. D’ailleurs, cela serait d’ores et déjà écrit, André Villas-Boas quittera l’OM au terme de la saison prochaine.

Une dernière saison et puis s’en va !