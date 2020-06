Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva aurait déjà une préférence pour son prochain club !

Publié le 9 juin 2020 à 8h45 par B.C.

Alors Thiago Silva devrait quitter le PSG à l'issue de la saison, le défenseur de 35 ans n'envisagerait pas de retourner au Brésil.

Alors qu'il fût l'une des premières stars recrutées par le PSG en 2012, Thiago Silva fêtera ses 36 ans en septembre et voit son contrat arriver à terme. Comme vous l'a révélé le 10 Sport dès le mois d'avril, Leonardo a dégainé une offre pour le conserver une saison supplémentaire, plus une en option. Néanmoins, aucun accord n'a été trouvé depuis, et cela devrait sonner la fin du passage de Thiago Silva dans la capitale. En effet, L'Equipe et plusieurs autres médias français ont annoncé lundi que Leonardo avait signalé au défenseur central qu'il ne le prolongera pas. Thiago Silva va donc quitter le PSG, et le Milan AC ou Everton seraient notamment à l'affût pour le récupérer, tout comme quelques clubs au Brésil. Cependant, un retour du capitaine du PSG dans son pays natal ne semble pas à l'ordre du jour.

Pas de retour au Brésil pour Thiago Silva