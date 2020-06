Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar au Barça ? Un rêve impossible pour Bartomeu !

Publié le 9 juin 2020 à 5h30 par T.M.

Ce lundi, la presse espagnole a de nouveau relancé le feuilleton Neymar. Il n’empêche que ce retour du joueur du PSG au FC Barcelone serait toutefois impossible. Explications.

« Je veux absolument retourner au FC Barcelone ». Voilà ce qu’aurait lâché Neymar à certains de ses coéquipiers du PSG. Selon les informations de Mundo Deportivo , le feuilleton autour de l’avenir du Brésilien serait donc encore loin d’être terminé. Malgré les difficultés financières du FC Barcelone, qui se concentre notamment sur Lautaro Martinez, le retour de Neymar ne serait donc pas encore à écarter d’autant que Josep Maria Bartomeu voudrait réaliser ce gros coup pour sa dernière année en tant que président. Les rumeurs pourraient donc encore se multiplier dans les semaines à venir. Pourtant, à en croire As , ce retour du joueur du PSG en Catalogne ne serait qu’un fantasme.

Un rêve loin d’être une réalité ?