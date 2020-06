Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Thiago Silva, c’est terminé

Publié le 9 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

En fin de contrat cet été, Thiago Silva aurait discuté avec Leonardo. Au cours de ladite discussion, le directeur sportif du PSG aurait fait savoir au capitaine parisien que son avenir ne s'inscrivait plus à Paris.

C’était dans l’air depuis quelques semaines, certes. Cependant, le départ de Thiago Silva du PSG serait plus proche que jamais. Arrivé au PSG à l’été 2012 en provenance du Milan AC, le Brésilien s’est mué comme un leader de l’effectif parisien et est même devenu capitaine. Cependant, disposant d’un contrat courant jusqu’au 30 juin, Thiago Silva va selon toute vraisemblance faire ses adieux au Parc des princes.

Thiago Silva va devoir aller voir ailleurs