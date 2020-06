Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud reste dans le flou pour cette promesse africaine…

Publié le 9 juin 2020 à 6h00 par Th.B.

Lié au FC Nordsjaelland jusqu’à la fin de l’année civile de 2021, Mohamed Kudus (19 ans) ne se penche pas sur son avenir alors que l’OM s’intéresserait son profil.

En proie à des difficultés financières, affichant un déficit supérieur à 200M€ sur les trois dernières années, l’OM va devoir vendre pour 60M€ avant la fin du mois de juin afin de répondre favorablement aux attentes du Fair-Play financier. En ce sens, et ce bien que le propriétaire du club phocéen Frank McCourt serait prêt à injecter jusqu’à 40M€ supplémentaires cet été, le dauphin du PSG cette saison va devoir la jouer fine sur le marché. En ce sens, des pistes telles que Mohamed Kudus auraient été activées par la section sportive marseillaise. Cependant, l’international ghanéen de 19 ans évoluant au FC Nordsjaelland n’est pas focalisé sur un transfert.

Kudus assure ne pas penser à son avenir