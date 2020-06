Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette pépite africaine envoie un message clair à l’OM !

Publié le 8 juin 2020 à 21h15 par Th.B.

International ghanéen de 19 ans, Mohamed Kudus figurerait sur les tablettes de l’OM depuis de longues semaines. Disposant d’un contrat avec le FC Nordsjaelland courant jusqu’à la fin de l’année 2021, le principal intéressé ne se met pas de pression pour son avenir.

Avec le FC Nordsjaelland, Mohamed Kudus (19 ans) est en train de parfaire sa formation au sein de la formation danoise. Doté de qualités physiques et offensives prononcées pour un milieu de terrain, Kudus a déjà inscrit 9 buts en Superliga. De quoi taper dans l’oeil de quelques écuries européennes. En France, l’OM et le PSG suivraient avec attention l’évolution de sa situation, comme Foot Mercato l’a révélé courant mai. Conscient des intérêts qu’il suscite, Mohamed Kudus est sorti du silence concernant son avenir.

« Je ne pense pas à l'avenir »