Mercato - OM : Pierre Ménès lâche une précision importante pour M'Baye Niang !

Publié le 8 juin 2020 à 19h15 par A.M.

Grande priorité de l'Olympique de Marseille pour cet été, M'Baye Niang fait beaucoup parler de lui ces dernières heures. Et alors que Canal+ évoquait un accord avoisinant les 20M€ entre l'OM et le Stade Rennais, Pierre Ménès est bien moins catégorique.

Ce sera surement le dossier chaud de l'été du côté de l'Olympique de Marseille. En quête d'un renfort offensif cet été, André Villas-Boas a fait de M'Baye Niang sa grande priorité pour cet été. Et dimanche soir, Canal+ a lâché une petite bombe dans ce dossier. En effet, sur le plateau du Canal Football Club , Dominique Armand a révélé qu'un accord avait été trouvé entre l'OM et le Stade Rennais pour le transfert de M'Baye Niang contre un chèque avoisinant les 20M€. Et pourtant, comme révélé en exclusivité par le10sport.com ces dernières heures, le club phocéen n'a toujours pas bougé dans ce dossier, aucune offre n'est parvenue. A tel point que les négociations avec l'entourage de M'Baye Niang n'ont même pas débuté...

Pas d'accord pour Niang ?