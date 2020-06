Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ colossal bientôt acté par Leonardo ?

Publié le 8 juin 2020 à 18h15 par B.C.

Alors que Leonardo a finalement décidé de proposer une prolongation de contrat à Thiago Silva il y a quelques semaines, le Brésilien serait tout de même proche de quitter le PSG.

À 35 ans, Thiago Silva est dans le flou pour son avenir. Alors que le joueur et son entourage militent depuis plusieurs mois pour une prolongation de contrat au PSG, celle-ci tarde à se matérialiser. Pourtant, comme vous l'a annoncé en exclusivité le 10 Sport en avril, Leonardo a décidé d'offrir une année de plus à Thiago Silva, plus une saison en option. Néanmoins, Foot Mercato a annoncé samedi que les deux parties étaient encore loin d'un accord, et cela pourrait amener le capitaine du PSG à aller voir ailleurs cet été.

Le départ de Thiago Silva se précise...