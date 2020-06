Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte serait grande ouverte pour ce crack de l’Ajax Amsterdam !

Publié le 9 juin 2020 à 13h15 par T.M.

Pour remplacer Thomas Meunier à droite, Leonardo penserait notamment à attirer Sergino Dest au PSG. L’Américain qui se rapprocherait d’ailleurs indéniablement d’un départ de l’Ajax Amsterdam.

Après avoir manqué le coche pour Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt, le PSG regarderait tout de même toujours du côté de l’Ajax Amsterdam. Après André Onana, un autre talent du club amstellodamois aurait tapé dans l’oeil de Leonardo : Sergino Dest. A 19 ans, l’international américain est l’une des dernières révélations aux Pays-Bas. Un talent qui pourrait ainsi venir pallier le départ de Thomas Meunier, en fin de contrat, dans le couloir droit de la défense du PSG. Et alors que le FC Barcelone et le Bayern Munich s’intéresseraient également à Dest, l’avenir de ce dernier ne s’inscrirait plus du tout à l’Ajax Amsterdam.

Une tentative inefficace de l’Ajax ?