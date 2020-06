Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un grand nom du vestiaire tout proche du départ !

Publié le 9 juin 2020 à 12h30 par La rédaction

Annoncé sur le départ du Real Madrid pour le prochain mercato, l’international colombien James Rodriguez pourrait être bradé par le Real Madrid, alors que la fin de son contrat approche dangereusement. Et la Premier League semble lui faire les yeux doux…

L’avenir de James Rodriguez semble s’écrire bien loin du Real Madrid. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens pour la saison prochaine, l’international colombien pourrait être bradé par le Real Madrid. En effet, le milieu offensif des Merengues est en fin de contrat à la fin de la saison prochaine, et pourrait donc négocier avec le club de son choix dès le mois de janvier 2021 s’il décide de rester du côté de la Casa Blanca , et donc partir gratuitement. Une possibilité que le Real Madrid verrait d’un mauvais œil, et Zinedine Zidane compterait donc se séparer de James tant que sa valeur marchande est encore intéressante, alors qu’il ne l’a pas utilisé depuis la mi-octobre…

Manchester United en pole ?

Comme révélé par The Sun, James Rodriguez aurait une nouvelle piste en Premier League. En effet, l’international colombien figurerait dans les petits papiers d’Ole Gunnar Solskjaer pour renforcer le secteur offensif de Manchester United la saison prochaine, la piste Jadon Sancho étant pour le moment jugée trop onéreuse. Un temps évalué à 100M€, l’international colombien pourrait finalement partir contre la moitié de ce montant. Manchester United aurait la capacité financière d’assumer le salaire de James Rodriguez, qui s’élève à environ 14,5M€ par an. Selon le Sun , Manchester United serait intéressé depuis longtemps à l’idée de faire signer l’international colombien en Premier League, et cela semble être l’année ou jamais pour faire venir James Rodriguez en Premier League…

Plusieurs autres prétendants

Cependant, la concurrence pourrait être rude. En effet, plusieurs autres clubs auraient déjà manifesté leur intérêt pour la signature de James Rodriguez. Everton ferait ainsi partie des prétendants, alors que Carlo Ancelotti (qui avait déjà acheté James lors de son passage au Real Madrid en 2014) cherche toujours sa première recrue phare pour son premier mercato estival avec Everton. Fort d’un nouveau projet, le coach italien pourrait réussir à attirer le Colombien du côté de la Premier League, alors que Newcastle, dont le rachat n’a toujours pas été officialisé, serait toujours un prétendant pour James. Enfin, le joueur pourrait être tenté de rester à Madrid, une perspective qui pourrait intéresser l’Atlético Madrid, où Diego Simeone verrait cette envie d’un bon œil alors que Zidane ne souhaiterait clairement pas conserver James Rodriguez…