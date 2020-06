Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un accord imminent pour la prolongation de Lionel Messi ?

Publié le 9 juin 2020 à 12h00 par T.M.

Alors que Lionel Messi devrait toujours être au FC Barcelone la saison prochaine, le club catalan doit désormais régler la question de sa prolongation. Et cela pourrait prochainement être bouclé.

Malgré une clause dans son contrat lui permettant de partir quand bon lui semble s’il en a envie, Lionel Messi ne l’a pas activé pour cet été. Alors qu’au FC Barcelone, on craignait le pire à ce sujet, on peut désormais respirer. Mais il ne faut pas pour autant se reposer sur ses lauriers. En effet, l’avenir de l’Argentin n’est toujours pas réglé, lui qui n’a plus qu’un an de contrat. A l’été 2021, le sextuple Ballon d’Or pourrait donc être libre de s’engager où il le souhaite, à moins qu’il ne prolonge d’ici là. C’est d’ailleurs ce que Josep Maria Bartomeu a bien l’intention de faire. En effet, le président du Barça est désormais en mission pour que Messi paraphe ce nouveau bail et cela sentirait très bon visiblement…

Ça va se décanter ?