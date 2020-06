Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ surprise à prévoir cet été pour Dimitri Payet ?

Publié le 9 juin 2020 à 11h30 par T.M.

Compte tenu de la situation financière actuelle, l’OM pourrait se séparer de plusieurs de ses meilleurs joueurs cet été. Même Dimitri Payet ?

Si André Villas-Boas a fait le choix de rester à l’OM la saison prochaine, l’entraîneur portugais ne sait toujours pas quel sera l’effectif dont il disposera. En effet, avec la situation financière compliquée du club, l’été promet d’être agité. Plusieurs départs seraient à prévoir et en ce qui concerne les recrues, cela pourrait être calme, bien que l’arrivée de M’Baye Niang soit très proche. Alors que Villas-Boas redoutait de voir son effectif s’affaiblir, cela pourrait bel et bien arriver. En effet, selon Jonathan Johnson, journaliste pour Sky Sports , l’OM pourrait bien être mis sous pression pour vendre cet été…

Qui partira ?

Du côté de l’OM, la question sera donc de savoir qui fera ses valises à l’occasion du mercato estival afin de soulager les finances du club. Comme l’explique Jonathan Johnson, Dimitri Payet serait un joueur appelé à rester sur la Canebière, mais rien n’est à écarter, notamment depuis l’arrivée de Paul Aldridge aux côtés de Jacques-Henri Eyraud, chargé de trouver des acheteurs en Premier League. « Villas-Boas va vouloir conserver ses meilleurs joueurs, mais il y aura une pression pour vendre. Marseille a fait venir quelqu’un qui regarde du côté de la Premier League pour tenter de trouver des acheteurs, ce qui atténuerait les problèmes financiers de l’OM. Tout dépendra de l’offre. Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de joueurs qui seront considérés indispensables et pas à vendre. Peut-être que Dimitri Payet, étant donné la forme qu’il affichait, serait un joueur que Marseille ne voudra pas vendre. Mais l’OM a déjà eu des problèmes avec le fair-play financier avant, donc c’est une période très compliquée », a assuré le journaliste.

« Ce n’est pas pour autant que j’ai envie découvrir un nouveau championnat »