Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas inquiète ses joueurs...

Publié le 8 juin 2020 à 3h30 par A.M.

La récente déclaration d'André Villas-Boas au sujet de son avenir a relancé les doutes entourant son avenir à moyen terme. Et à l'OM, l'inquiétude régnerait.

« Si on prend en compte les quatre ans au cours desquels je me vois encore entraîner, il y a une année à Marseille puis une expérience plus exotique au Brésil ou au Japon. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est difficile (Un retour à Porto, NDLR). L'amour qui m'unit à ce club ne le rend pas impossible, mais l'équipe est très bien dirigée par Sérgio Conceição. Que ça continue comme ça, le président le souhaite aussi. » Samedi, André Villas-Boas se montrait très clair concernant son avenir. Après avoir longtemps hésité à poursuivre l'aventure à l'OM suite au départ d'Andoni Zubizarreta, le technicien portugais assure qu'il ne restera pas au-delà de la saison prochaine à Marseille.

L'OM toujours inquiet pour l'avenir de Villas-Boas ?