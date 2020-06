Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane est bien décidé à troubler les plans de Leonardo !

Publié le 8 juin 2020 à 3h15 par A.M.

Toujours très ambitieux sur le marché des transferts, le Real Madrid s'est positionné sur différents dossiers envisagés par le PSG.

Sur le marché des transferts, les clubs les plus puissants économiquement parlant se font en général la guerre pour le meilleurs joueurs. Depuis quelques saisons, le Paris Saint-Germain a pu le constater en faisant face régulièrement au FC Barcelone sur différents dossiers, mais cet été, il semble bien que ce soit le Real Madrid qui vienne tenter de plomber les plans de Leonardo sur le mercato. Le PSG et le club merengue se retrouvent effectivement en concurrence pour plusieurs joueurs.

La bataille du milieu