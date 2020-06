Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Anelka attend la fin du projet McCourt !

Publié le 8 juin 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Souhaitant que le PSG parvienne au plus vite à remporter la Ligue des Champions, Nicolas Anelka espère donc que l’OM soit prochainement racheté pour apporter plus de concurrence en Ligue 1.

Passé par le centre de formation du PSG après l’INF Clairefontaine, Nicolas Anelka était d’ailleurs revenu dans la capitale en 2000 après son expérience au Real Madrid et il possède un lien particulier avec le club de la capitale. Interrogé dans un live Instagram , l’ancien buteur de l’équipe de France a évoqué les chances du PSG et il estime que pour le voir plus compétitif en Ligue des Champions, le club francilien doit avoir un OM plus solide en concurrence. Du coup, Anelka souhaite que le rival soit rapidement racheté par un investisseur avec de gros moyens…

« J’espère que l’OM sera bientôt racheté par un homme d’affaires du Golfe »