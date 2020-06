Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Ce message lourd de sens sur l’avenir d’Osimhen !

Publié le 8 juin 2020 à 1h45 par La rédaction

Victor Osimhen pourrait quitter le LOSC lors du prochain mercato et figure sur les tablettes du Napoli. Directeur sportif du club italien, Cristiano Giuntoli a évoqué l’intérêt de sa formation pour l’attaquant nigérian.

Arrivé en août 2019, Victor Osimhen pourrait déjà quitter le LOSC. Auteur de 13 buts en Ligue 1 cette saison, l’attaquant de 21 ans suscite l’intérêt de nombreux clubs européens à l’instar de Chelsea ou encore du Napoli. Comme annoncé par le 10 Sport le 30 mai dernier, le club italien a coché le nom du joueur lillois et a même formulé une première offre pour tenter de l'arracher au LOSC. Un départ de Victor Osimhen pourrait donc intervenir lors du prochain mercato, d’autant plus que, toujours selon nos informations, le joueur ne dit pas non à un transfert.

« Il est difficile de le faire venir à Naples »