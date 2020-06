Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Pour Osimhen, ça se passera en Italie !

Publié le 7 juin 2020 à 6h00 par Th.B.

Agent de Victor Osimhen, Osita Okoko pourrait bien avoir indirectement scellé l’avenir de l’attaquant du LOSC en évoquant sans filtre l’intérêt du Napoli.

Après une saison pleine au LOSC avec ses 13 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 où il est arrivé l’été dernier en provenance de Charleroi, Victor Osimhen (21 ans) pourrait quitter le club lillois à l’intersaison. Ces derniers temps, le président Gérard Lopez a ouvertement parlé d'un départ du Nigérian en évoquant des offres équivalentes à celles formulées par Nicolas Pépé l’été dernier, parti pour 80M€ à Arsenal. Le10sport.com vous a fait part d’un intérêt réciproque entre le Napoli et Osimhen. Le représentant de l’attaquant du LOSC a évoqué un transfert à Naples.

« Napoli lui a fait cette promesse de continuité »