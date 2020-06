Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce défenseur qui interpelle Villas-Boas !

Publié le 7 juin 2020 à 13h45 par La rédaction

Sortant d’une bonne saison avec Sochaux, Christopher Rocchia est en pleine réflexion sur son avenir. Un départ n’est pas à exclure cet été, mais il assure que sa priorité reste l'OM.

Prêté à Sochaux pour la deuxième fois consécutive, où il a enfin pu engranger du temps de jeu (22 apparitions,1 but), Christopher Rocchia est donc à nouveau un joueur de l'Olympique de Marseille. Sous contrat jusqu’en 2021, le défenseur est en pleine réflexion concernant son avenir. Barré par Jordan Amavi, Christopher Rocchia pourrait aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs afin d’obtenir davantage de temps de jeu. L’OM ne verrait pas d’un mauvais œil le départ de son latéral gauche à cause de sa situation économique inquiétante. Le club phocéen a besoin de liquidités et un départ de Christopher Rocchia serait un bon début pour renouveler les finances. Ne disposant qu’une seule année de contrat, le minot de l’OM intéresserait de nombreux clubs en vue d’un transfert. Anderlecht, Utrecht, Nîmes ou encore Lorient seraient venus aux renseignements.

Rocchia veut s'imposer à l'OM, mais...