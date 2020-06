Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : M'Baye Niang aurait une autre piste... exotique !

Publié le 9 juin 2020 à 9h00 par La rédaction

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’OM n’a toujours pas formulé d’offre pour le buteur du Stade Rennais M’Baye Niang. Une tendance qui semble se confirmer…

Le 7 juin dernier, l’annonce avait fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux. Le Canal Football Club affirmait que le transfert de M’Baye Niang, attaquant du Stade Rennais, du côté de l’OM semblait déjà bouclé. Frank McCourt aurait donc injecté de l’argent dans les caisses de l’OM afin de boucler ce renfort à 20M€. Cependant, comme révélé en exclusivité par le10sport.com , aucun coup de fil n’aurait eu lieu entre l’OM et Rennes, et aucune offre n’a été formulée pour le buteur rennais. Et la tendance semble se confirmer…

Un club du Qatar pour Niang ?

Ainsi, le journaliste Manu Lonjon confirme cette tendance. En effet, selon lui, l’OM n'a effectivement pas formulé d’offre pour M’Baye Niang au Stade Rennais. Cependant, il rajoute que le seul club à avoir manifesté son intérêt pour Niang serait un club du Qatar. Si les dirigeants de l’OM souhaitent réellement faire signer le buteur rennais, il leur faudra d’abord vendre, eux qui sont actuellement en grande difficulté financière. Ce transfert pourrait être difficile à boucler, malgré la volonté du joueur de venir à Marseille…