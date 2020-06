Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait de la concurrence pour André Onana !

Publié le 9 juin 2020 à 12h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG pour la saison prochaine, le gardien international camerounais de l’Ajax Amsterdam André Onana serait également dans le viseur d’un club de Premier League, qui pourrait rapidement passer à l’action dans ce dossier. Au grand dam de Leonardo…

Leonardo va devoir s’activer dans ce dossier. Annoncé partant de l’Ajax Amsterdam depuis plusieurs mois, le gardien international camerounais André Onana disposerait d’un bon de sortie pour cet été, tout comme son coéquipier Donny Van de Beek. Une aubaine pour le PSG, qui figurerait dans la liste des prétendants à la signature du gardien de l’Ajax pour la saison prochaine, alors qu’Alphonse Areola ne devrait pas être conservé. Cependant, un club de Premier League pourrait rapidement se manifester…

Chelsea également dans la course ?