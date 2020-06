Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement dans le dossier Kai Havertz ?

Publié le 9 juin 2020 à 10h30 par La rédaction

Alors que l’international allemand Kai Havertz serait toujours courtisé par le Real Madrid et le Bayern Munich pour un transfert la saison prochaine, un club de Premier League aurait déjà fait son apparition dans ce dossier, et pourrait bientôt passer à l’action…

Kai Havertz a la cote. Ciblé par Real Madrid pour la saison prochaine comme Le 10 Sport vous l'a expliqué, l’international allemand et capitaine du Bayer Leverkusen réalise une saison pleine du côté de la Bundesliga, avec de très belles statistiques (11 buts et 5 passes décisives en 26 rencontres de Bundesliga). Outre le club de Zinedine Zidane, le Bayern Munich serait également dans la course pour faire signer le jeune prodige de la Mannschaft. Et un club anglais se joindrait à cette lutte…

Chelsea prêt à passer à l’action ?