Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet énorme appel du pied lancé à Kai Havertz !

Publié le 5 juin 2020 à 21h30 par J.-G.D.

Présent devant les journalistes ce vendredi, Hans-Dieter Flick, entraîneur du Bayern Munich, imagine le renfort de Kai Havertz (Bayer Leverkusen), piste du Real Madrid d’après le10sport.com.

Zinedine Zidane a une cible tout droit venue d’Allemagne. Comme annoncé par le10sport.com en exclusivité dès le 19 mai, l’entraîneur du Real Madrid en pince pour le profil de Kai Havertz. Les Madrilènes ont donc bougé leurs pions auprès de l’entourage de la pépite du Bayer Leverkusen. La presse d’outre-Rhin précise que les Merengue pourraient ainsi formuler une offre à leurs homologues allemands avant de prêter Havertz au Bayer dans la foulée. En effet, la direction de Leverkusen désirerait le conserver la saison prochaine. Florentino Pérez et Zinedine Zidane devront toutefois se frotter à la grosse concurrence de Manchester United et du Bayern Munich pour de mettre la main sur Havertz. Lors de son point presse ce vendredi, Hans-Dieter Flick, coach de la formation bavaroise, estime qu’il est difficile de ne pas imaginer Havertz dans son effectif.

« Il y a beaucoup d'entraîneurs qui voudraient avoir Kai Havertz dans leur équipe. J'en fais partie »