Mercato - Real Madrid : Zidane, Pérez... L'agent de Gareth Bale pousse un gros coup de gueule !

Publié le 5 juin 2020 à 21h00 par La rédaction

Longtemps annoncé sur le départ, Gareth Bale pourrait finalement porter les couleurs du Real Madrid jusqu’à la fin de son contrat. En effet, le Gallois s’entendrait très bien avec les dirigeants du club merengue et Zinédine Zidane si l'on en croit son agent...

« Comme je l'ai toujours dit, il est plutôt content à Madrid. Il a un style de vie très agréable, je ne vois pas pourquoi il ne verrait probablement pas sa carrière à Madrid. C'est sa vie qu'il veut mener », expliquait Jonathan Barnett dans un entretien à BBC Radio 4 jeudi dernier. L’avenir de Gareth Bale pourrait donc bien s’écrire du côté du Real Madrid. Alors qu'il ne semble pas entrer dans ses plans, le Gallois arrivera-t-il à s’entendre avec Zinédine Zidane dans les prochaines années ? Selon son agent, il n’y a aucune inquiétude de ce côté-là.

« Zidane n'a jamais rien dit de mal à propos de Gareth Bale »