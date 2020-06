Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Sancho, Camavinga... Un été crucial pour Zidane !

Publié le 5 juin 2020 à 20h30 par La rédaction mis à jour le 5 juin 2020 à 20h36

Afin de réaliser de nombreuses opérations dans les prochaines années, à commencer par celle concernant Kylian Mbappé, les dirigeants du Real Madrid devront se séparer de plusieurs joueurs pour faire baisser la masse salariale. Mais les plans de Zinédine Zidane ne se dérouleraient pas forcément comme prévu.

Dans le but de boucler le dossier Kylian Mbappé lors du mercato estival 2021, le Real Madrid ne devrait pas réaliser de grosses opérations cet été. Toutefois, les dirigeants du club merengue s’activeraient en coulisses car Zinédine Zidane prévoirait de redessiner les contours de son effectif dans les prochaines années. Une arrivée d’Eduardo Camavinga pour remplacer Luka Modric, en fin de contrat en 2021, est-elle à prévoir ? L’entraîneur français activera-t-il rapidement la piste Jadon Sancho ? Toutes ces opérations seraient en fait conditionnées à la vente de plusieurs joueurs. Les dirigeants chercheraient à se séparer de nombreux Madrilènes pour faire de la place aux futures recrues. Explications.

Objectif numéro 1 : baisser la masse salariale

Avec un salaire culminant à 17M€, Gareth Bale est actuellement le joueur le mieux payé du Real Madrid. Une somme mirobolante qui coûte de nombreuses critiques à l’ailier gallois jugé parfois peu investi, souvent blessé et surtout écarté du projet de Zinédine Zidane. Une vente pourrait permettre à la Casa Blanca de baisser la masse salariale et de réaliser ainsi l’objectif des dirigeants du club merengue. Selon les informations du quotidien espagnol AS , le Real Madrid penserait également à se séparer de James Rodriguez et de Mariano Díaz en plus du Gallois pour mener à bien cette mission. Zinédine Zidane pourrait aussi voir Álvaro Odriozola, Lucas Vázquez, Nacho Fernández et Sergio Reguilón quitter le club l’été prochaine. Estimée à 283M€, la masse salariale du Real Madrid a déjà baissé de 10% après la décision des dirigeants du club merengue de réduire les salaires des joueurs pour mieux traverser la crise financière due au coronavirus. Tous ces départs pourraient ainsi permettre à Zinédine Zidane de réaliser des opérations plus coûteuses à l’avenir.

Des grosses arrivées déjà en périls ?