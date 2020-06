Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Toni Kroos annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 5 juin 2020 à 17h00 par H.G.

Alors que son contrat expirera dans trois ans, Toni Kroos a encore beaucoup de matchs et de trophées à remporter avec le Real Madrid. Mais interrogé sur ses intentions une fois que son bail dans la capitale espagnole s’achèvera, l’international allemand s’est montré on ne peut plus clair en fermant notamment la porte à un départ en MLS.

« Je compte bien être au Real Madrid pendant les trois prochaines années », lâchait en mai dernier Toni Kroos à Eurosport au sujet de son avenir dans un contexte où plusieurs informations l’envoyaient du côté de l’Angleterre la saison prochaine. Il faut dire qu’à 30 ans, l’international allemand pourrait voir sa place dans l’entrejeu de Zinedine Zidane être menacée au regard des projets de recrutement du Real Madrid dans ce secteur. En effet, comme le10sport.com vous l’a annoncé, les Merengue souhaiteraient se renforcer au milieu lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts et ont coché le nom d’Eduardo Camavinga dans cette perspective, tout comme celui de Sergej Milinkovic-Savic, tandis que Paul Pogba est toujours courtisé par Zinedine Zidane, ce dernier ayant dernièrement contacté son agent Mino Raiola. Pas de quoi effrayer Toni Kroos, un joueur qui a participé à l’écriture des plus belles pages de l’histoire récente du Real Madrid avec en point d'orgue trois victoires consécutives en Ligue des Champions.

« Je veux terminer ma carrière ici, au Real Madrid »