Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sur le point d’être snobé par un grand espoir ?

Publié le 5 juin 2020 à 6h15 par Th.B.

Grand espoir du football allemand, Kai Havertz (20 ans) figure sur les tablettes du Real Madrid et de bien des clubs européens. Manchester United fait partie de ses courtisans et un challenge en Premier League plairait au milieu offensif du Bayer Leverkusen.

« Nous ne savons pas encore ce qui va arriver à Kai. Nous savons que tous les grands clubs d'Allemagne et d'Europe le veulent et qu'il a les capacités pour jouer n'importe où. C'est un joueur fantastique et depuis de nombreuses années, le Bayern a toujours été derrière les jeunes talents de l'Allemagne. Mais il faut attendre, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le dossier. Son avenir n'est pas encore décidé du tout. Je peux seulement dire que je l'adore et que j’aime le voir jouer, j’espère que ce sera plus longtemps possible avec le maillot Leverkusen. Je n'ai aucune préférence pour sa future équipe » . Voici le témoignage que Simon Rolfes, directeur sportif du Bayer Leverkusen, a confié lors d’un entretien accordé à Marca . Les portes sont ouvertes et rien ne semble être fait pour l’avenir de Kai Havertz. L’international allemand de 20 ans figure sur les tablettes de Zinedine Zidane qui a déjà bougé ses pions en évoquant sa volonté de le recruter à son entourage, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité courant mai. Le Real Madrid aurait un concurrent de taille dans cette opération.

Havertz verrait d’un bon oeil un transfert en Angleterre