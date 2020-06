Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Verratti aurait pris une grosse décision pour son avenir !

Publié le 9 juin 2020 à 21h45 par La rédaction

Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2024, Marco Verratti compte bien aller au bout de son engagement. Le milieu italien n’aurait en effet pas l’intention de rejoindre un autre projet de sitôt !

Indéboulonnable de l’entrejeu du Paris Saint-Germain depuis son arrivée le 18 juillet 2012, Marco Verratti pourrait le rester encore bien longtemps. Après avoir prolongé jusqu’en 2024 en octobre dernier, le milieu italien pourrait avoir une place plus importante dans le vestiaire du club de la capitale avec l’éventuel départ de Thiago Silva. Toutefois, l’éventuelle arrivée de nombreux joueurs au milieu de terrain comme Miralem Pjanic pourrait pousser Verratti vers la sortie. L’Italien a-t-il envie de plier bagage '

Verratti veut rester jusqu’au bout !