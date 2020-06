Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le premier gros coup de balai de Leonardo prend forme !

Publié le 9 juin 2020 à 20h30 par Arthur Montagne

Déjà déjà très actif en coulisses pour renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain, Leonardo a également pris d'énormes décisions qui vont conditionner son mercato estival. Ainsi, plusieurs gros départs sont d'ores et déjà actés.

Depuis lundi, le mercato franco-français est ouvert. Un marché sur lequel le Paris Saint-Germain devrait toutefois être discret, mais cela n'empêche Leonardo d'être actif en coulisses pour d'autres dossiers. Ainsi, le directeur sportif du club de la capitale a d'ores et déjà obtenu le transfert définitif de Mauro Icardi avec à la clé un joli rabais sur l'option d'achat initialement prévue. L'attaquant argentin a signé pour 50M€, hors bonus, alors qu'il devait s'engager pour 70M€. Désormais, la grande priorité du dirigeant brésilien se nomme Sergej Milinkovic-Savic, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Mais avant de boucler n'importe quel dossier, le PSG devrait se séparer de plusieurs joueurs. Et l'écrémage a commencé.

Leonardo tranche dans le vif pour les fins de contrat

Pour débuter, Leonardo a visiblement tranché pour les joueurs en fin de contrat. Ainsi, l'arrivée définitive de Mauro Icardi met quasiment automatiquement fin à l'aventure d'Edinson Cavani. En ce qui concernant Thiago Silva, L'Equipe a révélé que le directeur sportif du PSG lui a indiqué la porte. Le Parisien confirme qu'au sein de l'entourage d' O Monstro , on ne se fait guère d'illusion au sujet de l'avenir du défenseur brésilien à Paris. Le départ de Thiago Silva serait donc acté. Le sort réservé à Layvin Kurzawa et Thomas Meunier devrait être le même. Bien moins influents que les deux Sud-Américains, les deux latéraux ne seront pas conservés non plus comme le confirme une nouvelle fois Le Parisien , allant jusqu'à parler de départ « irrémédiable » pour Kurzawa et Meunier. Leonardo travaillent déjà sur leur succession. Des départs qui devraient permettre au PSG d'économiser près de 40M€ par an sur la masse salariale.

D'autres ventes à prévoir ?

Mais Leonardo ne semble pas vouloir s'arrêter en si bon chemin. En effet, d'autres joueurs pourraient être vendus afin de récupérer des fonds dans le but de se renforcer et notamment boucler l'arrivée de Sergej Milinkovic-Savic. Ainsi, le premier concerné sera Julian Draxler. Sous contrat jusqu'en juin 2021 au PSG, l'Allemand ne sera pas conservé cet été et aurait des touches en Bundesliga. Autre joueur poussé au départ par Leonardo : Idrissa Gueye. Arrivé il y a tout juste un an à Paris, l'international sénégalais dispose déjà deux offres en Premier League comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité ces derniers jours. Wolverhampton et Everton semblent être ces deux clubs, bien que l'ancien Lillois n'ait pas l'intention de partir. Il faudra également réglé les cas Alphonse Areola, qui reviendra de son prêt d'un an au Real Madrid, ou encore Ander Herrera qui n'a guère convaincu pour sa première saison au PSG et dont le rendement n'est pas en accord avec son imposant salaire. Concernant Sergio Rico, c'est déjà réglé, il retournera au FC Séville et son option d'achat ne sera pas levée. Autrement dit, s'il est régulièrement question de recrutement lorsque l'on parle du PSG, Leonardo semble avoir lancé avant tout une importante vague de départs. Avant de frapper cet été ?