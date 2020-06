Foot - Mercato

Mercato : Barcelone, Real Madrid… Arsenal contre-attaque pour Aubameyang !

Publié le 9 juin 2020 à 19h30 par Thomas Bourseau

Contractuellement lié à Arsenal jusqu’en juin 2021, Pierre-Emerick Aubameyang devrait quitter le club londonien cet été si aucun accord n’était trouvé d’ici le début du mercato. Néanmoins, la direction des Gunners tenteraient le tout pour le tout concernant sa prolongation de contrat.

Pierre-Emerick Aubameyang est sur toutes les lèvres en interne du côté d’Arsenal. Le meilleur buteur de Premier League la saison passée, ex-aequo avec Sadio Mané et Mohamed Salah, dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021 et n’a toujours pas prolongé alors que le mercato estival va bientôt ouvrir ses portes. En proie à des difficultés financières, Arsenal serait contraint de vendre son buteur au plus offrant à l’intersaison si le club ne parvenait pas à trouver un terrain d’entente avec le clan Aubameyang. Très proche de son coéquipier Alexandre Lacazette, qui a liké une publication d’un compte fan d’Arsenal au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat d’Aubameyang, le Gabonais pourrait se laisser tenter par une prolongation chez les Gunners . Selon les informations divulguées par le10sport.com le 3 juin dernier, aucune proposition concrète de la part d’Arsenal n’a été formulée à son attaquant alors que les intérêts des grands clubs sont toujours d’actualité. Quelle décision va prendre Aubameyang cet été alors qu’il semble avoir l’embarras du choix ?

Aubameyang convoité, mais…

Ces derniers mois, le nom de Pierre-Emerick Aubameyang a été lié aux plus grandes écuries européennes. Le10sport.com vous a au fil des dernières semaines confirmé la présence du Real Madrid et surtout de l’Inter. Antonio Conte songe à le recruter alors que le principal intéressé est pour sa part séduit par l’idée de retrouver la Serie A après une première expérience au Milan AC. Aubameyang a même discuté avec certains joueurs de l’Inter afin de prendre des renseignements sur le club. Néanmoins, la formation nerazzurri semble être pour l’heure dans l’incapacité d’assurer son salaire alors que le Real Madrid se pencherait sur d’autres dossiers. The Daily Telegraph a fait un point ce mardi sur l’intérêt du FC Barcelone. Bien que le Barça soit un courtisan de longue date, le club blaugrana privilégierait des échanges pour le mercato estival, plutôt que des transferts secs. Et Arsenal ne compterait pas laisser le champ libre aux prétendants d’Aubameyang.

Arsenal prêt aux plus gros sacrifices pour Aubameyang ?