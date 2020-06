Mercato- OM

Mercato - OM : Eyraud va passer à côté d'un joli coup !

Publié le 9 juin 2020 à 18h15 par La rédaction

Soucieux de réaliser des jolis coups dans ce mercato, Marseille était intéressé par le prometteur ailier Anthony Musaba du NEC Nijmegen. Un joueur qui serait sur le point de signer dans un club de Ligue 1.

Jeune espoir hollandais, Anthony Musaba a réalisé une bonne saison avec le NEC Nijmegen, club de deuxième division aux Pays-Bas. Il a marqué 7 buts et délivré 5 passes décisives en 25 apparitions. Des prestations qui auraient intéressé certains clubs de Ligue 1 dont l’OM et Monaco. À la recherche de joueurs pas chers avec un gros potentiel, l’ailier hollandais rentrait parfaitement dans les critères de l’OM. Le club qui a besoin de vendre pour 60M€ chercherait des profils de ce type. Mais sans directeur sportif avec le départ d'Andoni Zubizarreta, le dossier a traîné et les négociations n’ont pas avancé au point de voir l’OM se faire finalement chiper le joueur par un club de Ligue 1 !

Monaco en passe de recruter Musaba