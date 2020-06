Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Paulo Dybala ouvre la porte au Barça !

Publié le 9 juin 2020 à 19h00 par La rédaction

Alors que le PSG est annoncé comme faisant partie des prétendants à la signature de Paulo Dybala, l’international argentin a affirmé qu’il n’était pas insensible à l’intérêt du FC Barcelone…

Voilà une nouvelle qui pourrait bien déplaire à Leonardo. Indésirable l’été dernier, Paulo Dybala avait finalement réussi à convaincre ses dirigeants de le conserver, alors que pendant un temps, un échange avec Manchester United pour Romelu Lukaku était évoqué. Dans un entretien pour CNN , la Joya est revenue sur l’intérêt du PSG l’été dernier, affirmant qu’il était bel et bien indésirable l’été dernier, et que le PSG avait tenté une approche pour essayer de le faire signer. L’international argentin souhaitait rester à la Juventus, mais ce dernier ne serait pas insensible à l’intérêt du FC Barcelone…

« Le Barça est un club extraordinaire »