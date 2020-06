Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Paulo Dybala sur son transfert avorté au PSG !

Publié le 9 juin 2020 à 10h15 par T.M.

L’été dernier, Paulo Dybala aurait très bien pu poser ses valises au PSG. Finalement, l’Argentin est resté à la Juventus et s’est confié sur ce transfert avorté.

De retour au PSG, Leonardo n’avait fait aucun cadeau au FC Barcelone pour Neymar. Affichant une position ferme dans les négociations, le directeur sportif parisien avait ainsi finalement réussi à retenir la star brésilienne. Néanmoins, tout était prévu en cas de départ de l’ancien joueur du Barça. En effet, pour remplacer Neymar, Leonardo avait jeté son dévolu sur Paulo Dybala. Si besoin, c’est le joueur de la Juventus qui serait ainsi venu faire oublier le numéro 10 parisien. Finalement, cela n’a pas été nécessaire, mais Dybala n’avait d’ailleurs pas envie de quitter le Piémont à ce moment-là.

« Je voulais rester »